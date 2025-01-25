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الرياضة

فياريال يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد

فياريال يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد
25 يناير 2025 21:42

 
مدريد (رويترز) 

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فرض فياريال التعادل 1-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وهيمن أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة، لكن فياريال تقدم في النتيجة في الدقيقة 29، عن طريق جيرارد مورينو الذي سجل من ركلة جزاء حصل عليها، بعدما تعرض لعرقلة من الخلف داخل المنطقة.
وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل في الدقيقة 58، عندما تابع سمويل لينو كرة مرتدة من الحارس الذي أخفق في الإمساك بتسديدة أطلقها أنخيل كوريا من مسافة قريبة.
وغابت الانتصارات عن أتلتيكو مدريد للمباراة الثانية توالياً في الدوري، بعد 15 فوزاً متتالياً في كل المسابقات.
ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
فياريال
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