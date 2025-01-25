صلاح يتجاوز هنري في سباق «الهدافين التاريخيين»



لندن (د ب أ)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 19 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وعزز صدارته لقائمة هدافي «البريميرليج» هذا الموسم، في المباراة التي تغلب فيها فريقه ليفربول على ضيفه إبسويتش تاون 4 -1 ضمن «الجولة 23».

كما احتفل صلاح بتسجيله الهدف رقم 176 في الدوري الإنجليزي، ليصبح سابعاً في قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقة، بعدما تجاوز الفرنسي تييري هنري الذي سجل 175 هدفاً بقميص أرسنال.

وبات صلاح أيضاً ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفاً مع مانشستر سيتي.

واحتفل النجم المصري أيضاً بهدفه رقم 100 في الدوري على ملعب أنفيلد.