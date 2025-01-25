الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أرسنال يهاجم الحكم!

مدرب أرسنال يهاجم الحكم!
25 يناير 2025 22:52

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يقهر تشيلسي بـ «ثلاثية»
صلاح يتجاوز هنري في سباق «الهدافين التاريخيين»


أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بأداء لاعبيه، بعد الفوز بعشرة لاعبين على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1- صفر ضمن «الجولة 23» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
صرح أرتيتا عبر قناة سكاي سبورتس «لقد قدم اللاعبون أداء مذهلاً، في ظل الظروف الصعبة داخل المباراة، لقد أظهر فريقنا قوة شخصية وشجاعة واتسم بالذكاء، وكان استثنائياً».
وبشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب أرسنال الشاب مايلز سكيلي، أضاف المدرب الإسباني «الأمر متروك لوسائل الإعلام للتعليق على الأمر، أنا غاضب للغاية، ولا أظن أن ما أقوله سيساعد في إيجاد حل».
وأكد ميكيل أرتيتا أنه لم يستفسر من حكم المباراة حول سبب البطاقة الحمراء، مضيفاً «القرار متروك لإدارة النادي بشأن التقدم بطعن ضد هذا الطرد، أعتقد أن الأمر واضح للغاية، وربما لا نحتاج لهذا الطعن».
وأتم أرتيتا تصريحاته «سكيلي سعيد للغاية بعد نجاحنا في تحقيق الفوز، لقد نجحنا في الوصول لطريقة لتحقيق النقاط الثلاث».
ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة، ليبقي فارق الست نقاط مع ليفربول المتصدر، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في الديربي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أرتيتا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©