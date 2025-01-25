مدرب أرسنال يهاجم الحكم!



لندن (د ب أ)



أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بأداء لاعبيه، بعد الفوز بعشرة لاعبين على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1- صفر ضمن «الجولة 23» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

صرح أرتيتا عبر قناة سكاي سبورتس «لقد قدم اللاعبون أداء مذهلاً، في ظل الظروف الصعبة داخل المباراة، لقد أظهر فريقنا قوة شخصية وشجاعة واتسم بالذكاء، وكان استثنائياً».

وبشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب أرسنال الشاب مايلز سكيلي، أضاف المدرب الإسباني «الأمر متروك لوسائل الإعلام للتعليق على الأمر، أنا غاضب للغاية، ولا أظن أن ما أقوله سيساعد في إيجاد حل».

وأكد ميكيل أرتيتا أنه لم يستفسر من حكم المباراة حول سبب البطاقة الحمراء، مضيفاً «القرار متروك لإدارة النادي بشأن التقدم بطعن ضد هذا الطرد، أعتقد أن الأمر واضح للغاية، وربما لا نحتاج لهذا الطعن».

وأتم أرتيتا تصريحاته «سكيلي سعيد للغاية بعد نجاحنا في تحقيق الفوز، لقد نجحنا في الوصول لطريقة لتحقيق النقاط الثلاث».

ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة، ليبقي فارق الست نقاط مع ليفربول المتصدر، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في الديربي.