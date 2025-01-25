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الرياضة

موناكو يستعيد «النغمة» في فرنسا

موناكو يستعيد «النغمة» في فرنسا
25 يناير 2025 22:55

 
باريس (أ ف ب)

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استعاد موناكو نغمة الانتصارات، بفوزه الصعب على ضيفه رين 3-2، على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وهو الفوز الأول لموناكو بعد تعادلين وخسارتين والعاشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 34 نقطة.
وزاد فريق الإمارة محن ضيفه رين بعدما ألحق به الخسارة الرابعة توالياً والخامسة في مبارياته الست الأخيرة، فتجمد رصيده عند 17 نقطة، في المركز الخامس عشر وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء، في حال فوز أو تعادل نانت مع ضيفه ليون الأحد في ختام المرحلة.
ودخل نادي الإمارة المباراة منتشياً بفوزه الثمين على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 1-0 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منعشاً آماله في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، ونجح في افتتاح التسجيل عبر أقليوش بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة، إثر تمريرة من المدافع البرازيلي فاندرسون (16).
وفي الوقت الذي كان فيه موناكو يتجه إلى حسم الشوط الأول بهدف نظيف، نجح الضيوف في إدراك التعادل، عندما استغل المدافع ناجيدي خطأ فادحا للحارس البولندي رادوسلاف ماييتشكي في التصدي لتسديدة ضعيفة للودوفيك بلاس، فتابع الكرة المرتدة داخل المرمى.
وضرب موناكو بقوة مطلع الشوط الثاني، فاستعاد التقدم عبر بيريث القادم من شتورم جراتس النمساوي، إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من السنغالي لامين كامارا، فتابعها بتسديدة زاحفة داخل المرمى (52).
وعزز جولوفين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، إثر تمريرة من أقليوش (56).
وقلص المهاجم الدولي الجزائري أمين جويري الفارق بهدف ثانٍ للضيوف في الدقيقة 67، إثر تمريرة من الإيفواري سيكو فوفانا الوافد حديثاً من الاتفاق السعودي.

الدوري الفرنسي
موناكو
أستون فيلا
دوري أبطال أوروبا
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