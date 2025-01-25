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الرياضة

الزمالك يهزم الأهلي ويُتوج بـ «عربية الطائرة»

الزمالك يهزم الأهلي ويُتوج بـ «عربية الطائرة»
25 يناير 2025 23:08

 
الدوحة (د ب أ)

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تُوج نادي الزمالك المصري بلقب البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة 2025، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه الأهلي 3 -صفر.
وفي صالة نادي قطر حسم الزمالك الفوز بنتيجة أشواط 25 -21 و25-18 و25 -20، وحصد الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز بها مرتين من قبل في عامي 1986 و1993، ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، برصيد سبعة ألقاب في أعوام 1987 و 2001 و2002 و2006 و2010 و2020 و2023 .
وفاز الزمالك على الشرطة القطري 3-2 في الدور قبل النهائي، في الوقت الذي فاز فيه الأهلي على السيب العُماني 3 -2.

الكرة الطائرة
مصر
الزمالك
الأهلي
قطر
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