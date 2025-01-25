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الرياضة

نابولي يضرب يوفنتوس ويحكم سيطرته على «الكالشيو»

نابولي يضرب يوفنتوس ويحكم سيطرته على «الكالشيو»
25 يناير 2025 23:26

 
روما (د ب أ)

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أحكم نابولي سيطرته على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس 2-1، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.
ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ليتشي الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند37 نقطة في المركز الخامس. وتقدم يوفنتوس عن طريق راندل كولو مواني في الدقيقة 43، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق فرانك أنجيسا في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 69 سجل نابولي الهدف الثاني عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو من ضربة جزاء.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
يوفنتوس
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