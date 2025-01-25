مانشستر سيتي يقهر تشيلسي بـ «ثلاثية»



مانشستر (د ب أ)



قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه تشيلسي، وهزمه بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ السيتي اللقاء وسط جماهيره في ملعب الاتحاد بالدفع بالوافدين الجديدين عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف المنضمين للفريق قبل أيام قليلة من أينتراخت فرانكفورت الألماني ولانس الفرنسي.

تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله نونو مادويكي في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ من خوسانوف، وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف جوشكو جفارديول في الدقيقة 42، وحسم أصحاب الأرض الفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما إرلينج هالاند وفيل فودين في الدقيقتين 68 و87.

وضرب مانشستر سيتي بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تجاوز كبوة الخسارة 2-4 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ليدخل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل بمعنويات مرتفعة. كما قفز حامل لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة للمركز الرابع في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

أما تشيلسي، فتراجع للمركز السادس برصيد 40 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز السابع.