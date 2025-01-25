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الرياضة

كأس رئيس الدولة.. الوصل في مهمة الدفاع عن اللقب أمام كلباء

ميلوش مدرب الوصل
26 يناير 2025 00:56

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي الوصل مع كلباء، مساء اليوم، على استاد الشارقة، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حيث يتطلع «الإمبراطور» إلى مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، فيما يأمل «النمور» في قلب التوقعات، والمضي قدماً في البطولة.
ويدرك «الإمبراطور» أن المنافسة على اللقب مطلب جماهيري، في ظل الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط الرغبة في تجاوز منافسه الذي فرض عليه التعادل في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم.
ويدرك الصربي ميلوش، مدرب الوصل، أهمية إيجاد التوازن، في ظل تراجع النتائج مؤخراً، والتي تخللتها فرحة التتويج في «كأس السوبر الإماراتي القطري»، على حساب السد، إلى جانب التأهل إلى الأدوار الإقصائية في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مما يجعل الفريق يسعى للمنافسة على ألقاب الكؤوس هذا الموسم.
من جانبه، يعتبر كلباء من فرق «الحصان الأسود» هذا الموسم، وقدم نتائج لافتة في الدوري، ويبدو الطموح لديه كبيراً للمضي قدماً في «الكأس الأغلى»، بقيادة المدرب الصربي الآخر فوك رازوفيتش، والذي سبق أن حقق المفاجأة، بقيادة الظفرة إلى النهائي سابقاً خلال مسيرته.

الوصل
كلباء
كأس رئيس الدولة
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