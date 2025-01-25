الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منصور بن محمد يشهد بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»

منصور بن محمد يتابع منافسات البطولة (وام)
26 يناير 2025 00:56

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي أقيمت في كوكاكولا أرينا، دبي، بتنظيم من رابطة المقاتلين المحترفين، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.
وتابع سموه جانباً من النزالات العالمية التي أقيمت بين نخبة المقاتلين العالميين، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وخلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.
تعد بطولة دوري المقاتلين المحترفين الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقام بنظام سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلطة في مدن مختلفة من دول العالم تحت اسم «الطريق إلى دبي»، ويأتي ختامها في إمارة دبي الوجهة المفضلة لأشهر لاعبي الفنون القتالية المختلطة وأقوى المنافسات.
وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإماراتي هادي عمر الحسيني على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة. وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير، تأكيداً على مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب مع تسخيرها السبل والمقومات كافة لإنجاحها، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة على خريطة الرياضة العالمية.
 وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمها الإمارات وكل من روسيا، وإيرلندا، وأميركا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفلبين.

منصور بن محمد
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©