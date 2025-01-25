منصور بن محمد يشهد بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي أقيمت في كوكاكولا أرينا، دبي، بتنظيم من رابطة المقاتلين المحترفين، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتابع سموه جانباً من النزالات العالمية التي أقيمت بين نخبة المقاتلين العالميين، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وخلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

تعد بطولة دوري المقاتلين المحترفين الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقام بنظام سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلطة في مدن مختلفة من دول العالم تحت اسم «الطريق إلى دبي»، ويأتي ختامها في إمارة دبي الوجهة المفضلة لأشهر لاعبي الفنون القتالية المختلطة وأقوى المنافسات.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإماراتي هادي عمر الحسيني على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة. وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير، تأكيداً على مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب مع تسخيرها السبل والمقومات كافة لإنجاحها، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة على خريطة الرياضة العالمية.

وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمها الإمارات وكل من روسيا، وإيرلندا، وأميركا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفلبين.