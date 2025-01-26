جوارديولا: مرموش «مذهل» وينسجم سريعاً مع «السيتي»



مانشستر (رويترز)



عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن ثقته في قدرات «الوافد الجديد» المدافع الشاب عبد القادر خوسانوف رغم «هفوة» كلفت الفريق هدفاً مبكراً في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام تشيلسي، قبل أن ينتفض السيتي، ويفوز في النهاية 3-1.

كما أبدى جوارديولا سعادته «بالانسجام السريع والتحركات المذهلة» للوافد الجديد الآخر المهاجم الدولي المصري عمر مرموش.

وبدا اللاعب الأوزبكي خوسانوف «20 عاماً»، والذي انضم مؤخراً إلى مانشستر سيتي، قادماً من لانس الفرنسي، مهزوزاً في ملعب «الاتحاد»، ومنح تشيلسي هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة.

وقال جوارديولا «لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له، تدرب مرة واحدة، وبعدها وجد نفسه في مواجهة نيكولاس جاكسون وكول بالمر ونوني مادويكي وجيدون سانشو، يحتاج أي لاعب مثله إلى وقت، لا يزال صغيراً في السن وسيتعلم».

وعاش المدرب الإسباني فترة صعبة في الأشهر الأخيرة، مع خسارة جهود لاعبين بارزين بسبب الإصابة، كما شكلت بقية أندية الدوري الممتاز تحدياً أكبر لفريقه الذي هيمن على المسابقة في السنوات الأخيرة.

وأوضح جوارديولا «عانينا مؤخراً، وكان الموسم صعباً للغاية، معظم اللاعبين كانوا هنا مع الفريق لمدة ثماني أو تسع سنوات، ولن أغير رأيي بشأنهم في شهرين فقط».

وأضاف «يتعين علينا أن ندرك أن ما نقوم به ليس كافياً، وأنا أطلب منهم أن يكثفوا جهودهم، وهذا ما قمنا به، صنعنا فرصاً كافية لتسجيل الأهداف، وفي النهاية أنا سعيد للغاية بالفوز».

ومنح جوارديولا أيضاً المشاركة الأولى للمهاجم المصري مرموش «25 عاماً» الذي انسجم على الفور مع بقية الفريق، رغم انضمامه من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني قبل يومين فقط.

وقال جوارديولا «إنه لاعب جيد جداً، خاصة طريقة الربط مع اللاعبين الآخرين وتحركاته المذهلة في الملعب، رغم أنها أول مباراة فإنه انسجم سريعاً، وقام بتحركات رائعة».