«ثلاثي الريال» في خدمة مبابي لتخطي ليفاندوفسكي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح الفرنسي كيليان مبابي في قيادة ريال مدريد للفوزعلى مضيفه بلد الوليد 3- 0 في الجولة الـ 21 للدوري الإسباني، بعد أن سجل 3 أهداف «هاتريك» للمرة الأولى منذ وصوله إلى مدريد الصيف الماضي، قادماً من باريس سان جيرمان.

واقترب مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، من صدارة هدافي الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 15 هدفاً بفارق هدف واحد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي سجل 16هدفاً، كما رفع مبابي رصيده من الأهداف الإجمالية مع الريال إلى 22 هدفاً في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان البرازيليان فينسيوس جونيور وردريجو والإنجليزي جود بيلينجهام، أكدوا على لسان «فيني» أنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل مساعدة مبابي للحصول على لقب «البيتشيتشي» هدافاً للدوري، ما يؤكد العلاقة الرائعة بينهم، حتى وإن كان «فتى بوندي المدلل» يشدد على أن تحقيق الأهداف الجماعية بالفوز في كل المباريات، هو الهدف الأهم.

وأثبت مبابي مجدداً أنه جدير باللعب لريال مدريد، بعد أن قدم أداءً فنياً رائعاً، أكد به صعوده بقوة ودوره المؤثر مع الفريق، وحرص اللاعب خلال تصريحاته لتلفزيون ريال مدريد على أن يبدي قدراً كبيراً من التواضع والطموح.

وفي البداية قال مبابي: سعيد جداً بأهدافي الثلاثة، ولكنني أكثر سعادة بالفوز الذي تحقق نتيجة عمل جماعي أسفر عن الهدفين الأول والثاني، قبل أن أسجل هدفي الثالث من ضربة جزاء في نهاية المباراة.

وأضاف هداف كأس العالم 2022: خضنا المباراة وكلنا تصميم على الفوز، خاصة بعد أن سقط أتلتيكو مدريد منافسنا الأول في سباق «الليجا» في فخ التعادل 1-1 على ملعبه أمام فياريال.

وأكد مبابي الهداف التاريخي لناديه السابق سان جيرمان أنه يركز أكثر على الأهداف الجماعية، ويُقدم الفوز وتحقيق الألقاب على أهدافه الفردية التي تستهدف الحصول على لقب هداف الدوري، وعلق قائلاً: ما نريده حقاً هو أن يفوز الريال بكل مبارياته، ولابأس إذا حققت بنهاية المطاف الفوز بلقب هداف الدوري، ولكن مساعدة الفريق هي الأهم.

وأضاف: مباراة بلد الوليد كانت مواجهة صعبة خارج الديار، ولكننا كنا حاضرين بقوة.

وعن تمركزه الجديد في الملعب، قال: قلت من أول يوم لوصولي أنني أستطيع اللعب في كل مراكز الهجوم، ويتوقف ذلك على احتياجات الفريق وما يطلبه المدير الفني، وقد تأقلمت تماماً على اللعب يميناً ويساراً وفي قلب الهجوم.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن مبابي بهذا الأداء يواصل كتابة التاريخ مع ريال مدريد، ويثبت أنه ورقة رابحة مهمة في تشكيلة «الميرينجي»، ويحتفظ بقدميه ثابتتين على الأرض.

وقال الموقع إن كلام مبابي وردوده الذكية تثبت أنه صاحب رؤية واضحة وبصيرة نافذة، تسمحان له بالتفاهم بتلقائية مع زملائه وبوجه خاص فينسيوس ورودريجو وبيلينجهام، حيث قام الأخيران بصناعة هدفيه الأول والثاني أمام بلد الوليد.