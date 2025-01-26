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الرياضة

هالاند يتغزل في مرموش

هالاند يتغزل في مرموش
26 يناير 2025 10:41

 
مانشستر (أ ف ب)

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يعتقد المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند أن شريكه الجديد في هجوم مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأعوام الأربعة الأخيرة، الدولي المصري عمر مرموش سيكون صفقة «رائعة»، بعد ظهوره الأول المثير للإعجاب في المباراة ضد تشيلسي في قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
ولعب مرموش أساسياً بعد يومين من انضمامه قادماً من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وسجل هدفاً ألغي بداعي التسلل، وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن، قبل أن يترك مكانه للقائد الدولي البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 74.
وسجل مرموش 20 هدفاً في 26 مباراة مع أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، قبل أن ينتقل إلى مانشستر.
وفرض هالاند نفسه نجماً في المباراة التي قلب فيها «السيتي» تخلفه بهدف إلى فوز 3-1، بعدما سجل الهدف الثاني وصنع الثالث لفيل فودن، وأسهم في ارتقاء فريقه إلى المركز الرابع، على الرغم من البداية المخيبة لوافده الآخر الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.
وتسبب خوسانوف القادم من لنس الفرنسي، في الهدف الأول والوحيد للضيوف، عندما حاول إعادة كرة برأسه إلى حارس مرماه البرازيلي إيدرسون، لكنها كانت ضعيفة، وخطفها السنغالي نيكولاس جاكسون، ومررها إلى نوني مادويكي غير المراقب، تابعها داخل المرمى الخالي في الدقيقة الثالثة.
وبعدها بدقيقة مباشرة أفلت خوسانوف من الطرد، إثر عرقلته جناح السيتي السابق كول بالمر المنفرد، لكن لحسن حظه نال البطاقة صفراء.
وقال هالاند عن الدولي المصري «أعتقد أنه في الشوط الأول كان بإمكانكم أن تروا أنه يملك شيئاً خاصاً، من الواضح أن هذا هو السبب وراء شراء مانشستر سيتي له».
وأضاف «الأمر يتعلق بمنحه الثقة، سيكون لاعباً رائعاً بالنسبة لنا، لقد قدم منتصف موسم أول مذهلاً مع أينتراخت فرانكفورت، نأمل أن يقدم الشيء نفسه في النصف الثاني من الموسم بالنسبة لنا».
ويواجه «السيتي» أسبوعاً صعباً، حيث يتعين عليه الفوز على كلوب بروج البلجيكي على أرضه الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لتجنب الخروج المبكر، قبل السفر إلى لندن لمواجهة أرسنال في الدوري الممتاز في نهاية الأسبوع المقبل.
ويأمل هالاند أن يتمكن فريقه من مواصلة التقدم، بعد فوزه الرابع في خمس مباريات بالدوري.
وقال «عندما بدأنا المباراة بهذه الطريقة كان الأمر صعباً، لكننا لعبنا بشكل جيد جداً وواصلنا اللعب بقوة».
وأضاف «واصلنا الضغط وكان الأمر نفسه في الشوط الثاني، في النهاية هذا ما نحتاج إلى القيام به».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
تشيلسي
إيرلينج هالاند
عمر مرموش
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