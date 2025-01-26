سان جيرمان.. «الفارق 10» بـ«نقطة»!



باريس (رويترز)



أحرز عثمان ديمبلي هدفاً لباريس سان جيرمان، ورد رينس بهدف للاعب كيتو ناكامورا، ليتعادل الفريقان 1-1، ويوسع سان جيرمان الفارق الذي يتفوق به في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى عشر نقاط.

وحقق سان جيرمان بداية قوية، وسعى لي كانج-إن وجونسالو راموس لاستغلال الفرص المبكرة.

كذلك صنع رينس عدداً من الفرص، وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان لتسديدة من ناكامورا، وتبادل الفريقان المحاولات في الشوط الأول.

وافتتح ديمبلي التسجيل لسان جيرمان مبكراً في الشوط الثاني بكرة سددها بقدمه اليسرى، وبمساعدة «الوافد الجديد» كفاراتسخيليا الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وواصل رينس ضغطه الهجومي، حتى أدرك التعادل في الدقيقة 56 عن طريق كيتو ناكامورا، إثر هجمة مرتدة سريعة من مارشال مونيتسي.

وأخفق سان جيرمان حامل اللقب في التقدم مجدداً رغم محاولات «البديل» برادلي باركولا وفيتينيا في الدقائق الأخيرة.

وقال كفاراتسخيليا عقب المباراة «كانت مباراة معقدة، رينس فريق جيد» كان بوسعنا الفوز، وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكن علينا مواصلة العمل والنتائج ستأتي، الأمر لم يكن سهلاً، واستحق فريقنا التعادل».

وقال لوكاس هرنانديز، مدافع سان جيرمان، الذي سيحل ضيفاً على شتوتجارت، في مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري في دوري الأبطال: علينا الآن التركيز على مباراة الأربعاء، لأننا نلعب كل ثلاثة أيام، نحن بحاجة للتعافي بشكل جيد».

ورفع سان جيرمان، المنتشي بفوز ثمين 4-2 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، رصيده في الصدارة إلى 47 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي نيس الأحد، كما ارتفع رصيد رينس إلى 22 نقطة في المركز الـ12.