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الرياضة

مانشستر يونايتد يُعير «الجناح» إلى ريال بيتيس

مانشستر يونايتد يُعير «الجناح» إلى ريال بيتيس
26 يناير 2025 11:07

 
إشبيلية (أ ف ب)

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تعاقد ريال بيتيس تاسع الدوري الإسباني لكرة القدم، مع جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرازيلي أنتوني، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، بعد فترة كارثية في «أولد ترافورد».
أصبح الدولي البرازيلي «24 عاماً» ثاني أغلى لاعب في مانشستر يونايتد على الإطلاق، عندما انضم من أياكس أمستردام الهولندي في عام 2022 مقابل 81.3 مليون جنيه إسترليني «101.5 مليون دولار».
وقال ريال بيتيس، في بيان: «توصل ريال بيتيس ومانشستر يونايتد إلى اتفاق بشأن إعارة أنتوني للموسم الحالي».
وسجل أنتوني 12 هدفاً في 92 مباراة مع مانشستر يونايتد الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه عقد في «أولد ترافورد» حتى عام 2027.
وبدأ الجناح بشكل رائع، بعد انتقاله من أياكس، وسجل في أول ثلاث مباريات له مع مدرب يونايتد السابق الهولندي إريك تن هاج، لكن سرعان ما هبط مستواه وفقد مكانه أساسياً في التشكيلة.
وحققت الشرطة البرازيلية مع أنتوني بعد مزاعم بالعنف الأسري، والتي نفاها، وانتهى التحقيق من دون توجيه أي اتهامات في أغسطس 2024.
وقال تن هاج إن المزاعم لعبت دوراً في ضعف مستوى الجناح الأيمن.
ولم يبدأ أنتوني أي مباراة في الدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث شارك في ثماني مباريات بديلاً.
وفضّل عليه المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم، خليفة تن هاج «المقال» من منصبه لسوء النتائج، الموهبة الناشئة الإيفواري أماد ديالو.
وينضم البرازيلي إلى ريال بيتيس الذي يحتل المركز التاسع في «الليجا»، ويتنافس في «كونفرنس ليج» الأوروبية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ريال بيتيس
أياكس
روبن أموريم
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