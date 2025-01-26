سلوت يشيد بـ«المهام الدفاعية» لصلاح



لندن (د ب أ)



أثنى آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على أداء المصري محمد صلاح الذي واصل التوهج بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الثاني، خلال الفوز على إيبسويتش تاون 4-1.

أحرز رباعية ليفربول، دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وكودي جاكبو «هدفين» في الدقائق 11 و35 و44 و66، بينما أحرز جاكوب جريفز هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 90، ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة، ليبتعد في الصدارة، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز الـ18، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي والـ13 هذا الموسم في بطولة الدوري.

وأحرز صلاح الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة جاكبو، ليسجل النجم المصري هدفه رقم 19 في الدوري هذا الموسم، ويعزز صدارته لقائمة هدافي «البريميرليج» هذا الموسم.

كما احتفل صلاح بتسجيله الهدف رقم 176 في الدوري الإنجليزي، ليصبح سابعاً في قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقة، بعدما تجاوز النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 175 هدفاً بقميص أرسنال.

وبات صلاح أيضاً ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفاً مع مانشستر سيتي، واحتفل النجم المصري أيضاً بهدفه رقم 100 في الدوري على ملعب «أنفيلد».

وأوضح سلوت «الأمر يتعلق في المقام الأول بمحمد صلاح، فهو يتحدث عن عقده أو أهدافه، والآن يتعلق الأمر بمعدل عمله الدفاعي، أعتقد أن هذا الأمر كان بارزاً».

وتابع «لكن إذا نظرت تقريباً في كل مرة نفقد فيها الكرة، أرى رد فعل من جميع اللاعبين».

وقال سلوت «نادراً ما نستقبل هدفاً في البداية على ملعبنا، بدأنا بطريقة مثالية». وأضاف «لعبنا باندفاع، سيطرنا على أول 85 دقيقة، بالكاد نجح الخصم في الوصول لنصف ملعبنا».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سلوت قوله «مكمن خطورتهم ينصب على الجناحين، لكننا فرضنا سيطرتنا، بفضل العمل الذي قدمناه».

وقال «في النهاية نشعر جميعاً بالإحباط لاستقبال هدف عبر ضربة ركنية، الأول في الموسم الحالي، لكن طوال 85 دقيقة كان مستوانا مثالياً أمام فريق يلعب بأسلوب دفاعي منخفض».

وقال سلوت في تصريحات أخرى عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أعتقد أن أبي استمتع بأداء ليفربول في هذه المباراة أكثر من مستوانا في المباراة السابقة أمام ليل في دوري الأبطال، لأننا سجلنا أربعة أهداف وصنعنا الكثير من الفرص».

واستدرك المدرب الهولندي «لكن الأمر الوحيد الذي لم يعجبني هو دخول هدف في مرمانا من ركلة ثابتة في الدقائق الأخيرة».

وأضاف «اللاعبون في حالة جيدة للغاية، ودوري مدرباً هو الحفاظ على هذه الحالة الجيدة، لأنه عندما يعمل مدرب مع فريق جديد لا يلتفت لعدد النقاط بل التركيز يكون أكبر على طريقة اللعب التي أميل لها».

وتابع سلوت «لقد التزم اللاعبون بطريقة أدائي منذ بداية الموسم، وسعيد للغاية بمجهودهم عند فقدان الكرة، والجماهير تحب أن ترى الأهداف والتمريرات الحاسمة، بينما أستمتع بمعدل العمل الذي يقدمه اللاعبون في كل مباراة».

وبشأن السباق على لقب الدوري الإنجليزي، شدد آرني سلوت «نركز على أنفسنا، كان يجب أن نفوز على إبسويتش تاون، لأن كل التوقعات تصب في مصلحتنا، وسعيد للغاية بتحقيق فوز مريح».

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته بالحديث عن المواجهة القادمة أمام بورنموث، قائلاً «ستكون مواجهة مثيرة بين فريقين ممتعين».