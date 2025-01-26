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الرياضة

218 لاعباً في كأس اتحاد الكاراتيه لـ«الكاتا»

218 لاعباً في كأس اتحاد الكاراتيه لـ«الكاتا»
26 يناير 2025 11:37

علي معالي (أبوظبي)
شهدت بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه «الكاتا فردي»، منافسات قوية في البطولة التي جرت على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 218 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، جرت المنافسات في فئات البراعم والزهرات (أ وب)، والأشبال (أ وب) وتحت 21 عاماً، وأظهرت العديد من المواهب، ويفوز بكأس البطولة لكل فئة النادي صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بجمع ميداليات مسابقتي الكاتا والكوميتيه معاً.
حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.
تصدرت شرطة دبي فئة الفتيات (ب) بـ4 ميداليات متنوعة (ذهبية و3 برونزيات)، تلاها نادي شباب الأهلي بميداليتين (ذهبية وبرونزية)، وجاء ثالثاً نادي الشارقة للمرأة بميداليتين فضيتين، كما تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئة الأشبال (ب) بـ5 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين) ثم شباب الأهلي بميدالية ذهبية، وحل ثالثاً كلباء الرياضي بميداليتين برونزيتين، وفي فئة تحت 21 عاماً (إناث) تصدر مركز طارق طوروسيان الرياضي بذهبية، ثم شباب الأهلي بالفضية، وشرطة دبي والشارقة للمرأة ببرونزية، وفي فئة تحت 21 عاماً (ذكور) تصدر الشارقة للألعاب الفردية بذهبية، ثم نادي كلباء بفضية، وثالثاً نادي الذيد ببرونزية، وينتظر الجميع إعلان أبطال الكؤوس للبطولة في كل فئة عمرية بانتهاء جولات الكوميتيه المقبلة.

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