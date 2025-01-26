«رصاصي» يحلق بلقب بطولة أبوظبي للخيول العربية

عصام السيد (أبوظبي)

تفوق الجواد «فولك فيستفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة بيرناردو بينيرو ببراعة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب وادي شيص، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات، وسن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:36:26 دقيقة، خلال حفل السباق التاسع لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 7 أشواط، وبلغت إجمالي الجوائز المالية المرصودة للفائزين 639 ألف درهم.

وواصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، انتصاراتها بفوز لافت للجواد «توالا» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين «ثنائية»، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر على لقب وادي الحلو البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل زمناً قدره 1:10:93 دقيقة.

وحلق الجواد «رصاصي» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين بلقب بطولة أبوظبي «قوائم»، البالغ إجمالي جوائزها المالية 180 ألف درهم، والتي أقيمت في الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر، وسجل البطل زمناً قدره 1:43:58 دقيقة.

وأحرز الجواد «ميمون» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، قصب السبق في الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، عندما انقض من الصفوف الخلفية، وسجل البطل زمناً قدره 2:32:07 دقيقة.

وانتزع «ليستو دو فاوست» لمحمد عبدالله عبدالرحمن، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة سيلفستر ديسوزا، فوزاً صعباً في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر على لقب وادي غليلة البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل زمناً قدره 2:28:58 دقيقة.

وحصد «كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز الصدارة في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، على لقب تحضيري كأس أبوظبي البالغ إجمالي جوائزه المالية 125 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 2:27:44 دقيقة.

وظفر «نسايم بينونة» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية» بالشوط الرابع للخيول العربية المبتدئة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، على لقب وادي طيبة البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:47:63 دقيقة.