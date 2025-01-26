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الرياضة

24 نزالاً تجهز «جودو الإمارات» لـ«باريس جراند سلام»

24 نزالاً تجهز «جودو الإمارات» لـ«باريس جراند سلام»
26 يناير 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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خاض منتخب الجودو 24 نزالاً في معسكره الختامي بمدينة تبليسي الجورجية، بجانب العديد من منتخبات العالم التي تستعد أيضاً للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام الكبرى»، في أولى بطولات الاتحاد الدولي عام 2025، وتعتبر بداية حصاد النقاط للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028».
ويأتي معسكر المنتخب في تبليسي استكمالاً لبرنامجه في ميترسيل بالنمسا، وتحدد يوم الخميس المقبل موعداً لسفر البعثة إلى فرنسا، فيما تجرى قرعة «باريس جراند سلام» عبر تقنية الفيديو ظهر الجمعة بقاعة أكور أرينا باريس».
وتقدم 54 منتخباً لخوض البطولة من بينها «الرباعي العربي» الإمارات والمغرب وتونس ولبنان، وتضم القائمة فرنسا واليابان بطل العالم وجورجيا وهولندا وكوريا الجنوبية وأميركا.
وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، اتصالاً مع المدرب فيكتور سيكتروف، بحضور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، للاطمئنان على جاهزية منتخب الجودو للموسم الجديد، وشفاء المصابين، انطلاقاً من بطولة باريس التي تقام 1 و2 فبراير المقبل، بعد «الإنجاز الذهبي» في بطولة الدار البيضاء، متمنياً أن يحقق منتخب الجودو طموحات الرياضة الإماراتية التي تطلع دائماً إلى المراكز المتقدمة، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
المغرب
فرنسا
باريس
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