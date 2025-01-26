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الرياضة

«الإمارات» يُوقف زحف «غنتوت» في «دبي الفضية»

«الإمارات» يُوقف زحف «غنتوت» في «دبي الفضية»
26 يناير 2025 13:00

دبي (الاتحاد) 

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات إلى الفوز على «غنتوت» 9-7، ليتوقف زحف «غنتوت» إلى صدارة كأس دبي الفضية 2025، والتي تختتم أول فبراير المقبل، فيما حقق «الذئاب» فوزاً ثميناً على «بنجاش» 13-7.5، ليغرد خارج السرب، وينفرد بالصدارة مؤقتاً، بعد أن أنهى مبارياته الأربع.
أصبحت الكأس الفضية التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، بمشاركة 5 فرق وبـ«هانديكاب 20 جول» محط الأنظار، بعد أن شهدت 136 هدفاً في 8 مباريات، وما يثير الاهتمام هو صعوبة التكهن بطرفي المباراة النهائية حتى الآن، ورغم أن «الذئاب» حصد 3 انتصارات، وخسر مرة، فإن فوز «الإمارات» و«غنتوت» يوم الثلاثاء المقبل يعقد الحسابات، ويُدخل الفرق الثلاثة «الذئاب» و«الإمارات» و«غنتوت» في ضربات جزائية لتفض الاشتباك بينها.
وشهدت مباراة «الإمارات» و«غنتوت» إصراراً من الفريقين على الفوز، إلا أن مونتيفردي يستحق نجومية اللقاء، بعد أن رجح كفة «الإمارات» طوال الأشواط الخمسة.
وفي المباراة الثانية، نجح حبتور الحبتور في قيادة فريقه إلى فوز غالٍ على «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، وشهد اللقاء سيطرة «الذئاب»، بينما افتقد «بنجاش» جماعية اللعب، مما أتاح الفرصة الذهبية لـ«الذئاب» لحسم المباراة.
وتقام مباراتان، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام الدور التأهيلي، الأولى بين «بنجاش» و«الإمارات»، والثانية بين «الحبتور» و«غنتوت».

الإمارات
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ميثاء بنت محمد
البولو
كأس دبي الفضية للبولو
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