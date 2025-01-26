برشلونة وفالنسيا.. «السر 231»!



مراد المصري (أبوظبي)



يستضيف برشلونة منافسه فالنسيا، في مباراة مرتقبة للغاية الليلة، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحتاج الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، ما بين «البلوجرانا» الساعي للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، و«الخفافيش» الذي يريد الهروب من منطقة الهبوط.

وتحمل المباراة رقم 231 بين الفريقين، حيث يعتبر برشلونة أكثر فريق قابله فالنسيا، في مباريات رسمية خلال تاريخه، واللافت أنهما يلتقيان بعد ذلك في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أيضاً.

ولم يعرف برشلونة الخسارة في آخر 20 مباراة على أرضه أمام فالنسيا، حيث يعود الفوز الأخير لـ«الخفافيش» في «كتالونيا» إلى أبريل 2016، وإجمالاً فإن «البارسا» انتزع الفوز في 7 من آخر 8 مباريات مع فالنسيا داخل أرضه أو خارجها.

وتعيد المباراة ذكريات بداية الألماني هانزي فليك مع برشلونة، حيث كانت أول مباراة رسمية له مدرباً للفريق في الجولة الأولى من «الليجا»، عندما قلب الفريق تأخره إلى فوز على فالنسيا 2-1 في «ملعب ميستايا».

من جانبه، لم يعرف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الخسارة في 4 مباريات سابقة أمام «الخفافيش»، سجل خلالها 6 أهداف، ويتعرض لمطالبات جماهيرية برفع فعاليته الهجومية، مع مواصلة الفريق نزف النقاط في سباق اللقب.