«أستراليا المفتوحة» تُهدي سينياكوفا «الزوجي العاشر»



ملبورن (أ ف ب)



أحرزت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا لقبها العاشر في البطولات الكبرى على صعيد زوجي السيدات، وذلك بعد تتويجها بصحبة الأميركية تايلور تاوسند بلقب أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الجراند سلام» في التنس.

وتغلب الزوجي الذي يتصدر التصنيف، على التايوانية سو-واي هسيه واللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-7 و6-3 الأحد في النهائي على ملعب «رود لايفر أرينا» في ملبورن.

وهذا اللقب الثالث للتشيكية البالغة 28 عاماً في مبلورن، بعد 2022 و2023، من أصل خمس مباريات نهائية، والعاشر بالمجمل في البطولات الكبرى، لكنه الثاني فقط لتاوسند، البالغة أيضاً 28 عاماً، بعد الأول العام الماضي في ويمبلدون، حين تُوجت بصحبة سينياكوفا.

وقالت سينياكوفا التي أحرزت سبعة من ألقابها السابقة بصحبة مواطنتها باربورا كرايتشيكوفا، إضافة إلى لقب بصحبة الأميركية الأخرى كوكو جوف العام الماضي في رولان جاروس، خلال مراسم التتويج «شكراً جزيلاً لك يا تايلور، نحن نستمتع وهذا الأمر الأهم».