الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أستراليا المفتوحة» تُهدي سينياكوفا «الزوجي العاشر»

«أستراليا المفتوحة» تُهدي سينياكوفا «الزوجي العاشر»
26 يناير 2025 12:43

 
ملبورن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
سينر: «الاستمتاع» قبل «الاستماع»!


أحرزت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا لقبها العاشر في البطولات الكبرى على صعيد زوجي السيدات، وذلك بعد تتويجها بصحبة الأميركية تايلور تاوسند بلقب أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الجراند سلام» في التنس.
وتغلب الزوجي الذي يتصدر التصنيف، على التايوانية سو-واي هسيه واللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-7 و6-3 الأحد في النهائي على ملعب «رود لايفر أرينا» في ملبورن.
وهذا اللقب الثالث للتشيكية البالغة 28 عاماً في مبلورن، بعد 2022 و2023، من أصل خمس مباريات نهائية، والعاشر بالمجمل في البطولات الكبرى، لكنه الثاني فقط لتاوسند، البالغة أيضاً 28 عاماً، بعد الأول العام الماضي في ويمبلدون، حين تُوجت بصحبة سينياكوفا.
وقالت سينياكوفا التي أحرزت سبعة من ألقابها السابقة بصحبة مواطنتها باربورا كرايتشيكوفا، إضافة إلى لقب بصحبة الأميركية الأخرى كوكو جوف العام الماضي في رولان جاروس، خلال مراسم التتويج «شكراً جزيلاً لك يا تايلور، نحن نستمتع وهذا الأمر الأهم».

التنس
ملبورن
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©