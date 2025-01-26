أحمد بن حشر يتوّج أبطال «فزاع للرماية بالسكتون»



دبي (الاتحاد)



توّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، أصحاب المراكز الأولى، في ختام بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وشهدت تحطيم أرقام قياسية وتسجيل نتائج متقاربة في الفئات كافة.

وحضر الختام ومراسم التتويج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

بدأت النهائيات مع رماية الأهداف للرجال، التي حقق فيها الرامي العُماني ثابت سالم جداد المركز الأول، متفوقاً بالعلامة 79 و«6 إكس»، على مواطنه محمد حمد المشرفي «الوصيف» بـ 79 علامة و«4 إكس»، فيما حلّ الُعماني مانع أحمد جداد ثالثاً بـ 79 علامة و«3 إكس».

وفي منافسات إسقاط الصحون، تفوق الثنائي الإماراتي أحمد خالد الكعبي ومحمد هلال الكعبي، وسط منافسة قوية من فرق عُمان التي حققت المركزين الثاني والثالث.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، بالدور البارز والمهم الذي يلعبه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دعم الرياضات التراثية في الإمارات، وخاصة في مجال الرماية، وأسهم المركز بشكل فاعل في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والرياضي في الإمارات، وله دور محوري في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في الحفاظ على الرياضات التقليدية العريقة.