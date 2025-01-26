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الرياضة

صلاح يُهدد «التوب 4» في «البريميرليج»

صلاح يُهدد «التوب 4» في «البريميرليج»
26 يناير 2025 14:02

 
معتز الشامي (أبوظبي)


حسم محمد صلاح موقعه في الترتيب السابع بين الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك إبسويتش تاون، ليرفع رصيده إلى 176 هدفاً، مبتعداً عن الفرنسي تيري هينري «175 هدفاً» في «البريميرليج».
ومع احتلاله صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، وفي حالة استمرار مسيرته مع «الريدز» إلى نهاية الموسم، سيكون صلاح مرشحاً للتقدم في الترتيب بين الهدافين التاريخيين للدوري الأقوى في العالم، لكن في حالة بقائه لموسمين إضافيين، كما يخطط في مفاوضاته مع ليفربول، ربما يصل «الفرعون المصري» إلى مرحلة أعلى يصعب على لاعب آخر تخطيها في السنوات الخمس المقبلة على الأقل.
وبحسب شبكة أوبتا العالمية، فإن صلاح مرشح بقوة للدخول إلى قائمة «توب 4» في قائمة الهدافين التاريخيين، للتساوي مع أندرو كول صاحب الترتيب الرابع «187 هدفاً»، أو ربما تخطيه لينفرد بهذا المركز، وفي حالة استمراره لموسم جديد، فإن رقم واين روني سيكون في خطر كبير، بوصفه ثالث هداف تاريخي لـ «البريميرليج»، حيث سجل 208 أهداف، وربما يكون رقم هاري كين أيضاً في خطر، إذا استمر صلاح مع ليفربول لموسم إضافي، حيث يحتل كين الترتيب الثاني بين الهدافين التاريخيين لـ «البريميرليج» بـ 213 هدفاً.

 

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أفضل 10 هدافين

آلان شيرار: 260 
هاري كين: 213 
واين روني: 208
أندرو كول: 187
سيرجيو أجويرو: 184 
فرانك لامبارد: 177
محمد صلاح: 176
تييري هنري: 175
روبي فاولر: 163
جيرمين ديفو: 162

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
محمد صلاح
ليفربول
تيري هنري
هاري كين
واين روني
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