صلاح يُهدد «التوب 4» في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



حسم محمد صلاح موقعه في الترتيب السابع بين الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك إبسويتش تاون، ليرفع رصيده إلى 176 هدفاً، مبتعداً عن الفرنسي تيري هينري «175 هدفاً» في «البريميرليج».

ومع احتلاله صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، وفي حالة استمرار مسيرته مع «الريدز» إلى نهاية الموسم، سيكون صلاح مرشحاً للتقدم في الترتيب بين الهدافين التاريخيين للدوري الأقوى في العالم، لكن في حالة بقائه لموسمين إضافيين، كما يخطط في مفاوضاته مع ليفربول، ربما يصل «الفرعون المصري» إلى مرحلة أعلى يصعب على لاعب آخر تخطيها في السنوات الخمس المقبلة على الأقل.

وبحسب شبكة أوبتا العالمية، فإن صلاح مرشح بقوة للدخول إلى قائمة «توب 4» في قائمة الهدافين التاريخيين، للتساوي مع أندرو كول صاحب الترتيب الرابع «187 هدفاً»، أو ربما تخطيه لينفرد بهذا المركز، وفي حالة استمراره لموسم جديد، فإن رقم واين روني سيكون في خطر كبير، بوصفه ثالث هداف تاريخي لـ «البريميرليج»، حيث سجل 208 أهداف، وربما يكون رقم هاري كين أيضاً في خطر، إذا استمر صلاح مع ليفربول لموسم إضافي، حيث يحتل كين الترتيب الثاني بين الهدافين التاريخيين لـ «البريميرليج» بـ 213 هدفاً.

أفضل 10 هدافين

آلان شيرار: 260

هاري كين: 213

واين روني: 208

أندرو كول: 187

سيرجيو أجويرو: 184

فرانك لامبارد: 177

محمد صلاح: 176

تييري هنري: 175

روبي فاولر: 163

جيرمين ديفو: 162