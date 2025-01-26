الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «مشاكل» على «قمة الشباب»

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «مشاكل» على «قمة الشباب»
26 يناير 2025 14:06

صطفى الديب (أبوظبي)
تختتم، غداً الاثنين، منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.
وتتضمن منافسات اليوم الأخير، شوطي كأس رئيس الدولة للفرخ للعامة المفتوح والعامة الملاك، وشوطي التلواح الذهبي للجرناس لفئتي العامة الفتوح والعامة الملاك.
انطلقت منافسات البطولة في العاشر من الشهر الجاري، واستمرت لمدة 18 يوماً، شهدت منافسات عديدة لمختلف الفئات التي شاركت من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت منافسات اليوم، تحليق الصقر «مشاكل» لحمدان راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي بشوط الشباب للعامة، وحل ثانياً «حدث» لأحمد جمعة عبد الله حارب الفلاحي، وجاء ثالثاً «تكتيك» لحمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي.
وفي شوط «أصحاب الهمم»، اقتنص الصقر «عديم» لأحمد محمد سالم النعيمي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني «روشان» لمكتوم سالم محمد سهيل العامري، وجاء في المركز الثالث «3842» لطارش سعيد خلفان رصاص المنصوري.

 

أخبار ذات صلة
«الصقر 83» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «جي 5» يحلِّق بلقب «القرموشة جير فرخ»
الصيد بالصقور
الصقور
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©