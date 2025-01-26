كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «مشاكل» على «قمة الشباب»

صطفى الديب (أبوظبي)

تختتم، غداً الاثنين، منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.

وتتضمن منافسات اليوم الأخير، شوطي كأس رئيس الدولة للفرخ للعامة المفتوح والعامة الملاك، وشوطي التلواح الذهبي للجرناس لفئتي العامة الفتوح والعامة الملاك.

انطلقت منافسات البطولة في العاشر من الشهر الجاري، واستمرت لمدة 18 يوماً، شهدت منافسات عديدة لمختلف الفئات التي شاركت من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم، تحليق الصقر «مشاكل» لحمدان راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي بشوط الشباب للعامة، وحل ثانياً «حدث» لأحمد جمعة عبد الله حارب الفلاحي، وجاء ثالثاً «تكتيك» لحمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي.

وفي شوط «أصحاب الهمم»، اقتنص الصقر «عديم» لأحمد محمد سالم النعيمي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني «روشان» لمكتوم سالم محمد سهيل العامري، وجاء في المركز الثالث «3842» لطارش سعيد خلفان رصاص المنصوري.