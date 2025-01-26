7 صفقات جديدة لأندية «أدنوك للمحترفين» في «الميركاتو الشتوي»

معتز الشامي (أبوظبي)



يسيطر الهدوء على أول 12 يوماً من «الميركاتو الشتوي» في سوق الانتقالات لأندية «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، منذ فتح باب القيد والتسجيل 15 الجاري، ويستمر إلى 11 فبراير المقبل، وعقدت 6 أندية 7 صفقات جديدة، حتى الآن، واكتفت بعض الفرق بالتجديد لعقود لاعبيها.

تعاقد الوصل مع الحارس المغربي المخضرم أنس الزنيتي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الرجاء، وبعقد يمتد إلى يونيو 2025، حيث يشارك بصفة أساسية في المسابقات الخارجية، خصوصاً «دوري أبطال آسيا للنخبة»، كما أعاد قيد الأرجنتيني بوبليتي بدلاً من الصربي سردان الذي لم يقدم أي إضافة منذ انضمامه بدلاً من بوبليتي الذي تعرض للإصابة، إلا أنه استعاد عافيته، وسيكون جاهزاً للمشاركة مع «الإمبراطور» في مباريات دور الـ16 من «أبطال النخبة».

وأعلن الجزيرة عن التعاقد مع المغربي إلياس الكريمي حتى يونيو 2029، بالإضافة إلى تمديد عقد المدافع حمدان العامري لأربعة مواسم أخرى إلى يونيو 2029.

وفي عجمان، انضم عبدالله عباس معاراً من النصر حتى نهاية الموسم، والمدافع الأيسر عبدالله البلوشي من النصر إلى يونيو المقبل، والبحريني علي مدن لتعزيز صفوف الفريق.

وضم دبا الحصن اللاعب خالد جلال قادماً من خورفكان، وأعلن بني ياس تجديد عقد فواز عوانة إلى موسم 2025-2026، وخميس الحمادي إلى موسم 2027-2028، في خطوة تعكس سعي النادي لتعزيز استقراره الفني، فيما تعاقد خورفكان مع البرازيلي جواو بيدرو الذي لعب سابقاً في «دورينا» مع بني ياس والوحدة، وتعاقد العروبة مع المصري محمود صابر «22 عاماً» في فئة المقيمين.

وعلى الجانب الآخر، يبحث أندية الشارقة وشباب الأهلي عن صفقات جديدة، للدخول بقوة في المنافسة محلياً وقارياً.

وتقدم الشارقة بعرض لاستعارة لابا كودجو من العين، ويتوقع أن يتقدم «الملك» بطلب شراء حال رفض «الزعيم» العرض الأول، كما يضع الشارقة عادل تعرابت مهاجم النصر السابق، على قائمة الانتقالات الحالية، وباتت المفاوضات قريبة بين الطرفين، فيما يبحث شباب الأهلي عن صفقات في فئة «المقيمين» تحديداً.

ودخل النصر في مفاوضات للتعاقد مع المغربي حكيم زياش، لتعويض رحيل عادل تعرابت، وتعزيز صفوفه في النصف الثاني من الموسم، بينما وضع الوحدة اللاعب الإيراني محمد قرباني «23 عاماً» ضمن الأسماء لدعم مركز «الارتكاز».

ووفق لوسائل الإعلام البرازيلية، قدم الوصل عرضاً للكولومبي برايان بالاسيوس «22 عاماً» للتعاقد معه ضمن فئة المقيمين.