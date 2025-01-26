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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر طواف أستراليا

«الإمارات للدراجات» يتصدر طواف أستراليا
26 يناير 2025 15:12

أبوظبي (الاتحاد)
قدّم البطل الإكوادوري جوناتان نارفيز دراج فريق الإمارات، أداءً مذهلاً توّج به بالمرحلة الخامسة من طواف سانتوس في أستراليا، محققاً الصدارة على قمة تلة ويلونجا الشهيرة.
وكان نارفيز قد انتظر اللحظة الحاسمة خلال الصعود الثاني والأخير لهذه التلة الأيقونية، وقبل النهاية بما يزيد على 200 متر فقط، أطلق العنان لسرعته الفائقة التي تركت منافسيه خلفه عاجزين عن اللحاق به، وبفضل هذا الانتصار والثواني الإضافية المكتسبة، اعتلى نارفيز صدارة السباق بفارق 9 ثوانٍ قبل المرحلة السادسة والأخيرة.
وقال نارفيز للصحفيين عقب السباق: «كنا قد خططنا للفوز، سواء بمساعدتي أو بمساعدة جاي، كنت أشعر بأنني في حالة جيدة طوال الأيام الماضية، وبما أن جاي تعرض لحادث، كانت الخطة أن أكون أنا من ينافس، وأنا سعيد جداً لأننا حققنا ذلك».
وأضاف: «أعتقد أننا أدرنا الأمور بشكل ممتاز، فريق إينيوس أحدث بعض الفوضى بسبب الرياح، لكننا عدنا وتمكنت من اجتياز التلة والفوز في النهاية».

نتائج المرحلة الخامسة:
1- جوناتان نارفيز (فريق الإمارات - إكس أر جي) 3:17:02 (10 ثوانٍ إضافية)
2- أوسكار أونلي (فريق بيكنيك بوست إن إل) نفس التوقيت (6 ثوانٍ إضافية)
3- فين فيشر-بلاك (ريد بول - بورا - هانسجروه) نفس التوقيت (4 ثوانٍ إضافية)

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الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:
1- جوناتان نارفيز (فريق الإمارات - إكس آر جي) 17:26:02
2- خافيير رومو (موفيستار) + 9 ثوانٍ
3- فين فيشر-بلاك (ريد بول - بورا - هانسجروه) + 12 ثانية

فريق الإمارات للدراجات
أستراليا
الدراجات الهوائية
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