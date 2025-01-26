محاولة برشلونة لضم راشفورد تصطدم بـ «عناد» فاتي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال برشلونة يرغب في ضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد هذا الشتاء، واللاعب من جانبه على استعداد لخفض راتبه من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن هناك مشكلة تتعلق بـ «سقف الرواتب»، حيث يجب على «البارسا» التخلص أولاً من لاعب أو أكثر حتى يمكنه إبرام صفقة راشفورد.

وأول الأسماء المطروحة للرحيل هو أنسوفاتي «22 عاماً»، الذي أسقطه الألماني هانسي فليك المدير الفني من حساباته وخططه الفنية، حيث لم يشارك هذا الموسم إلا في 7مباريات، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وهناك اسمان آخران يترددان في «أروقة» برشلونة، هما الدنماركي أندرياس كريستينسن والإسباني إيريك جارسيا، ولكن إدارة «البلاوجرانا» تفضل الانفصال عن فاتي، سواء بالإعارة أو البيع النهائي.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن اسم فاتي تردد في توتنهام الإنجليزي هذا الأسبوع، ولكن اللاعب رفض، مؤكداً رغبته في البقاء حتى نهاية الموسم على الأقل، على أمل أن يقنع فليك بإعادة النظر في أمر الاستعانة به، وفي هذه الحالة يضرب صفقة راشفورد المأمولة «في مقتل»، حتى وإن كان «الكتالوني» يرغب في استقدام النجم الإنجليزي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «دياريو آس» أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفناربخشه التركي يرغب بشدة في ضم فاتي إلى فريقه، ولكن برشلونة يشترط تحمل فناربخشه جزءاً كبيراً من راتبه حتى نهاية الموسم، ما قد يعرقل المفاوضات، رغم تفاؤل برشلونة باهتمام الفريق التركي بضم فاتي.

وتبقى المشكلة الأساسية متمثلة في أن فاتي لابد أن يعطي أولاً «الضوء الأخضر» بالموافقة على الرحيل، وهو ما لن يحدث، لأنه مصمم على البقاء مع نادي طفولته، ما يعني عدم إمكانية تعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن محاولات إدارة برشلونة لا تزال مستمرة من أجل إقناع فاتي بالرحيل هذا الشتاء، وقد تكشف الساعات والأيام المقبلة عن جديد في هذا الملف.