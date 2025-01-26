ماجد المهيري بطل كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

تُوج الفارس ماجد جمال المهيري، على صهوة «هيلستون أذار» لإسطبلات أف 3، بطلاً لكأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمشاركة 94 فارساً وفارسة.

توج الفائزين، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعيضة المنهالي.

وكان الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، قد تفقد مرافق القرية، ووقف على التحديثات التي أجريت فيها، وتسلم درعاً تذكارية، وحضر مراسم التتويج لارا صوايا.

ونظم السباق الأول من نوعه الذي يخصص للخيول العربية، جمعية الإمارات للخيول العربية وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتُوج الفارس ماجد المهيري باللقب على «هيلستون أذار» لإسطبلات «أف 3»، محققاً 03:27:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.86 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد المهيري، على صهوة الجواد «ميرزام» لإسطبلات «أف 3»، محققاً 3:27:56 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.86 كلم/ ساعة، وحل ثالثاً الفارس عيسى عبد الله عيسى، على صهوة «أس دبليو كاليبو» لإسطبلات العاصفة، محققاً 3:31:25 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.38 كلم/ ساعة.

تميز السباق بالسرعة في المرحلتين الأولى والثانية، حيث استفاد الفرسان من الأجواء الباردة نسبياً لتحقيق أكبر قدر من التقدم، وجاءت المرحلة الثالثة في بدايتها أقل سرعة، على الرغم من الحذر الواضح من الفرسان، لكن الأمور تغيرت بعد ذلك، حيث وضحت معالم الصدارة بانفراد 4 فرسان في المقدمة بعد أن وسعوا الفارق مع البقية، وانحصرت المنافسة في المرحلة الأخيرة بين رباعي الصدارة، ونجح ثنائي إسطبلات «أف 3» ماجد المهيري وراشد محمد عتيق، في الوصول أولاً لخط النهاية.

وأعرب البطل ماجد المهيري عن سعادته بتحقيق لقب أول سباق للخيول العربية للقدرة، وقال: إن السباق شهد تنافساً قوياً، مشيداً بأداء الجواد «هيلستون أذار»، الذي كان عند حسن الظن.

وقال إنهم جاءوا للسباق وهم يعرفون إمكانيات الجواد، لذلك وضعوا له الخطة المناسبة والتي كانت السبب في تحقيق اللقب، مشيداً بالمدرب وفريق العمل في إسطبلات «أف 3».

من جانبه، توجه مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه لسباقات الخيول العربية بجميع مجالاتها بصورة عامة، وسباقات القدرة بشكل خاص.

وقال العامري: إن السباق جاء ناجحاً من النواحي الفنية والتنظيمية وعبر المشاركة الواسعة لمختلف الإسطبلات بالدولة، متوجهاً بالتهنئة للفائزين في السباق، متقدماً بالشكر لجميع المشاركين فيها على جهودهم التي قدموها، والتي أثمرت النجاح الذي حققه السباق.