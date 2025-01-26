برشلونة وريال مدريد.. السيدات على خطى الرجال!



مدريد (د ب أ)



تُوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات، للمرة الرابعة على التوالي، عبر فوزه الساحق على ريال مدريد 5 - صفر، في المباراة النهائية.

تقدمت كارولين جراهام بهدف لبرشلونة في الدقيقة 31، وأضافت إيوا باخور الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم عادت اللاعبة ذاتها، وسجلت الهدف الثاني لها والثالث للنادي الكاتالوني في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجلت باتريشيا جويخارو الهدف الرابع في الدقيقة 63، قبل أن تختتم النجمة أليكسيا بوتيياس التسجيل في الدقيقة 85.

وفي الدور نصف النهائي فاز النادي الكاتالوني على أتلتيكو مدريد 3 - صفر، وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد 3 -2.

وبدأت بطولة كأس السوبر الإسباني في عام 1997 بمشاركة فريقين فقط واستمرت على نفس المنوال حتى عام 2000، لكنها توقفت لفترة طويلة ثم عادت في موسم 2019-2020، بمشاركة أربعة فرق.

وخلال ست نسخ للبطولة حصد برشلونة اللقب خمس مرات من بينها أربع مرات متتالية، وكان الاستثناء الوحيد في موسم 2020-2021، حينما توج أتلتيكو مدريد باللقب.

وهيمن برشلونة على كافة الألقاب في الموسم الماضي بتتويجه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا وكأس السوبر.

وجاء تتويج سيدات برشلونة باللقب، بعد أسبوعين من فوز فريق الرجال على ريال مدريد أيضاً بنتيجة 5-2 في نهائي بطولة كأس السوبر التي جرت في السعودية.