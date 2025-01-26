جوارديولا يحسم موقعة تشيلسي بالتمريرات الطويلة ومرموش



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد مانشستر سيتي من التأخر بهدف، إلى الفوز على تشيلسي 3-1 في ملعب «الاتحاد»، ضمن «الجولة 23» للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفضل التمريرات الطويلة إلى حد كبير.

منح مادويكي «البلوز» تقدماً مبكراً، إلا أن أهداف جفارديول وهالاند وفيل فودين التي جاءت عبر تمريرات طويلة، قلبت الأمور لمصلحة «السيتي»، ليصعد رجال بيب جوارديولا إلى المركز الرابع في «البريميرليج»، فيما تراجع تشيلسي إلى المركز السادس.

ومنح جوارديولا البداية للوافدين الجديدين، المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

كان خيار جوارديولا الرهان على مرموش أكثر تأثيراً، بعدما قدم اللاعب أداءً هجومياً متميز، وأثبت تأقلمه السريع، حيث قام بهجمات أزعجت دفاع تشيلسي، لكن جفارديول حصل على أول فرصة لمانشستر سيتي لمعادلة النتيجة، لكنه أطلق تسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وسجل مرموش هدفاً في الدقيقة 34، بعد متابعة تسديدة جوندوجان التي أخطأ روبرت سانشيز في التصدي لها من على حافة منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لكن واصل «السيتي» أفضليته الهجومية، وتمكن هالاند وفيل فودين من التسجيل لتنتهي المباراة لمصلحة «السيتيزن»

وهناك العديد الأرقام التي أسفرت عنها قمة الجولة:

- حصد «السيتي» نقاطاً أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تأخر في النتيجة «17نقطة»، وجاءت خمسة من انتصاراته الـ 12 هذا الموسم بعد تلقي الهدف الأول.

- الهدف الذي صنعه الحارس إيدرسون لهالاند من تمريرة طويلة هو الخامس الذي يصنعه الحارس مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر حارس يصنع أهدافاً بالتساوي مع بول روبنسون.

- هدف نوني مادويكي في الدقيقة الثالثة يعد أسرع هدف لتشيلسي خارج أرضه على الإطلاق أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي، وثالث أسرع هدف على أرضه وخارجها بعد جوس بوييت أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر 1999 «الدقيقة الأولى»، وجيانفرانكو زولا أمام مانشستر يونايتد في فبراير 1997 «الدقيقة الثانية».