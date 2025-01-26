الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يحسم موقعة تشيلسي بالتمريرات الطويلة ومرموش

جوارديولا يحسم موقعة تشيلسي بالتمريرات الطويلة ومرموش
26 يناير 2025 17:49

 
معتز الشامي (أبوظبي)


عاد مانشستر سيتي من التأخر بهدف، إلى الفوز على تشيلسي 3-1 في ملعب «الاتحاد»، ضمن «الجولة 23» للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفضل التمريرات الطويلة إلى حد كبير.
منح مادويكي «البلوز» تقدماً مبكراً، إلا أن أهداف جفارديول وهالاند وفيل فودين التي جاءت عبر تمريرات طويلة، قلبت الأمور لمصلحة «السيتي»، ليصعد رجال بيب جوارديولا إلى المركز الرابع في «البريميرليج»، فيما تراجع تشيلسي إلى المركز السادس.
ومنح جوارديولا البداية للوافدين الجديدين، المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.
كان خيار جوارديولا الرهان على مرموش أكثر تأثيراً، بعدما قدم اللاعب أداءً هجومياً متميز، وأثبت تأقلمه السريع، حيث قام بهجمات أزعجت دفاع تشيلسي، لكن جفارديول حصل على أول فرصة لمانشستر سيتي لمعادلة النتيجة، لكنه أطلق تسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 25.
وسجل مرموش هدفاً في الدقيقة 34، بعد متابعة تسديدة جوندوجان التي أخطأ روبرت سانشيز في التصدي لها من على حافة منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لكن واصل «السيتي» أفضليته الهجومية، وتمكن هالاند وفيل فودين من التسجيل لتنتهي المباراة لمصلحة «السيتيزن»
وهناك العديد الأرقام التي أسفرت عنها قمة الجولة:

أخبار ذات صلة
راشفورد أسوأ من رجل عمره 63 عاماً!
قائد توتنهام يدعو إلى منع الصخب!

- حصد «السيتي» نقاطاً أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تأخر في النتيجة «17نقطة»، وجاءت خمسة من انتصاراته الـ 12 هذا الموسم بعد تلقي الهدف الأول.
- الهدف الذي صنعه الحارس إيدرسون لهالاند من تمريرة طويلة هو الخامس الذي يصنعه الحارس مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر حارس يصنع أهدافاً بالتساوي مع بول روبنسون.
- هدف نوني مادويكي في الدقيقة الثالثة يعد أسرع هدف لتشيلسي خارج أرضه على الإطلاق أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي، وثالث أسرع هدف على أرضه وخارجها بعد جوس بوييت أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر 1999 «الدقيقة الأولى»، وجيانفرانكو زولا أمام مانشستر يونايتد في فبراير 1997 «الدقيقة الثانية».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
عمر مرموش
إيرلينج هالاند
فيل فودين
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©