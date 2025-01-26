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الرياضة

بايرن ميونيخ يخسر جهود جوريتسكا

بايرن ميونيخ يخسر جهود جوريتسكا
26 يناير 2025 18:41

 
ميونيخ (أ ف ب)

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خسر بايرن ميونيخ جهود لاعب وسطه ليون جوريتسكا لـ«بضعة أيام» بسبب إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها في الفوز على فرايبورج 2-1 في الدوري الألماني لكرة القدم.
واضطر جوريتسكا إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، بسبب الإصابة التي أكدتها الفحوص، ما سيجبره على الابتعاد عن فريقه الذي يفتقد أصلاً العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم الفرنسي دايو أوباميكانو الذي غاب عن لقاء السبت، والكندي ألفونسو ديفيز الذي خرج مصاباً في الخسارة القاسية أمام فينورد روتردام الهولندي 0-3 في دوري أبطال أوروبا.
وتحدثت تقارير عدة عن إمكانية رحيل جوريتسكا (29 عاماً) عن البايرن، بعد وصول البرتغالي جواو بالينيا، لكن إصابة الأخير فتحت الباب أمامه للعودة إلى التشكيلة الأساسية لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي يتصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.
ويحتل النادي البافاري المركز الخامس عشر في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، لكن بفارق نقطة فقط عن المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، وذلك قبل الجولة الختامية التي يلتقي فيها الأربعاء مع ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
كومباني
فرايبورج
ليفركوزن
دوري أبطال أوروبا
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