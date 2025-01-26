لاعبة تشيلسي الأغلى في العالم!

واشنطن (أ ب)



باتت الأميركية ناعومي جيرما أول لاعبة تتخطى قيمة انتقالها مليون دولار، بعد انتقالها رسمياً إلى تشيلسي الإنجليزي، قادمة من سان دييجو ويف.

وانتقلت جيرما «24 عاماً» إلى تشيلسي بطل دوري السوبر الإنجليزي للسيدات، مقابل 900 ألف جنيه إسترليني «مليون و100 ألف دولار»، لتتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 788 ألف دولار، مقابل تعاقد نادي باي إف سي مع اللاعبة راشيل كوندانانجي في فبراير 2024.

وحسم تشيلسي صفقة جيرما، بعد منافسة قوية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي. وباتت جيرما أيضاً أول صفقة لسونيا بومباستور مدربة تشيلسي، في فترة الانتقالات في يناير، لتعوض غياب كاديشا بوكانان لنهاية الموسم الجاري، بعد إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي.

وتفوق هذه الصفقة أيضاً ثلاثة أضعاف الرقم القياسي البريطاني المسجل باسم نادي تشيلسي، عندما تعاقد مع مايرا راميريز مهاجمة ليفانتي، مقابل 384 ألف جنيه إسترليني منذ عام.

ولعبت جيرما أول مباراة دولية مع منتخب بلادها خلال كأس العالم 2023، حيث خرج المنتخب الأميركي من دور ال16، وشاركت في مشوار أميركا بالكامل في الفوز بذهبية أولمبياد باريس واختيرت أيضاً أفضل لاعبة كرة قدم أميركية في 2024.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي.