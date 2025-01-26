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الرياضة

«الأربع الكبرى».. الطعنة الثالثة في قلب زفيريف!

«الأربع الكبرى».. الطعنة الثالثة في قلب زفيريف!
26 يناير 2025 18:54

 
ملبورن (رويترز)

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لم يكن ألكسندر زفيريف يرغب في شيء أكثر من الفوز بلقب بطولة من الأربع الكبرى للتنس، لكن حلمه لم يتحقق بعد الهزيمة أمام يانيك سينر في نهائي أستراليا المفتوحة.
وتجرع اللاعب الألماني المصنف الثاني الهزيمة الثالثة في ثلاث نهائيات للبطولات الأربع الكبرى نافس فيها إذ احتفظ المصنف الأول عالمياً سينر بلقبه في أستراليا المفتوحة بفوز ساحق 6-3 و7-6 و6-3 في ملعب رود ليفر.
ورغم كلمات التشجيع من سينر، فإن زفيريف الذي غالب الدموع نظر إلى كأس البطولة بحسرة شديدة، بعدما ضاع منه لقب كبير آخر خلال حفل توزيع الجوائز عقب النهائي.
وقال زفيريف للصحفيين «كانت لحظة صعبة بعض الشيء بالنسبة لي، لأنني دخلت المباراة النهائية بقوة، واعتقدت حقاً أن لدي فرصة جيدة للغاية؛ لأنني كنت أشعر بأنني في حالة جيدة، كنت أشعر أنني قادر على المنافسة، الآن للمرة الثالثة، رؤية منافس آخر يرفع الكأس، وأنا أقف بجانبه أمر صعب؛ لأنه لا يوجد شيء أريده أكثر من الفوز بلقب كبير».
كان زفيريف قد مر بهذا الشعور الحزين مرتين سابقاً، إذ أهدر تقدمه بمجموعتين ليخسر أمام دومينيك تيم في أميركا المفتوحة 2020، وتقدم بمجموعتين، مقابل واحدة قبل الخسارة أمام كارلوس ألكاراز في فرنسا المفتوحة العام الماضي.
وربما تكون خسارة اليوم أكثر إيلاماً، نظراً لعدم تمكنه من مجاراة سينر.
وأمطر سينر منافسه زفيريف بضربات قوية في مختلف أرجاء الملعب، وبدا اللاعب الألماني بلا حول أو قوة أمام منافسه الإيطالي.

التنس
ملبورن
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ألكسندر زفيريف
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
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