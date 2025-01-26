رمضان صبحي خارج قائمة بيراميدز أمام الأهلي

القاهرة (د ب أ)

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، استبعاد رمضان صبحي لاعب الفريق من قائمة مباراة الأهلي التي تقام اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة بالدوري المصري لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت تعرضه لشد عضلي، وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة. وتضم قائمة بيراميدز للمباراة كل من أحمد الشناوي، وشريف إكرامي، ويوسف نادر في حراسة المرمي، ومعهم محمود مرعي، وأحمد سامي وعلي جبر، ومحمد الشيبي، ومحمد حمدي، وطارق علاء، وكريم حافظ، وبلاتي توريه، ومصطفى فتحي، وأحمد توفيق، ومهند لاشين، ووليد الكرتي، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد عاطف قطة، وصديق إيجولا، وإبراهيم عادل، ورمضان صبحي، وفيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.