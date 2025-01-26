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الرياضة

3 تعادلات في ختام «الجولة 14» لدوري الأولى

3 تعادلات في ختام «الجولة 14» لدوري الأولى
26 يناير 2025 20:01

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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خيم التعادل على ثلاث مباريات، في ختام «الجولة 14» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت تعادل حتا والحمرية 2-2، والإمارات ويونايتد 2-2، والذيد والجزيرة الحمراء 0-0.
وحول حتا تأخره أمام ضيفه الحمرية بهدفي ناسيمنتو في الدقيقتين 33 و44، إلى التعادل 2-2، بفضل هدفي مارسيلو كوستا في الدقيقة 46، وويليان ليرا في الدقيقة 90، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، مقابل 13 نقطة للحمرية العاشر.
وعلى ملعبه في رأس الخيمة، فرط «الصقور» في تقدمه أمام ضيفه يونايتد بهدفي عادل وجدان في الدقيقة 14، وميكايل سيفيرو في الدقيقة 55، بعدما عادل الضيوف النتيجة بهدفي كوينسي أنطون في الدقيقة 28، وعلي صنقور في الدقيقة 97، لينهي فريق الإمارات الذي قاده المدرب الجديد بدر طبيب الدور الأول في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، مقابل 18 نقطة ليونايتد «السادس».
في المقابل، سيطر التعادل السلبي على مواجهة الذيد والجزيرة الحمراء على ملعب الأول، ليرفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، مقابل 12 نقطة للجزيرة الحمراء «الحادي عشر».
وكانت الجولة انطلقت الجمعة باقتناص الفجيرة الصدارة بفوزه العريض على حساب جلف أف سي 5-1، فيما تغلب الظفرة «الثالث» على مضيفه مصفوت 2-1، وفاز جلف يونايتد أمام مضيفه مجد 2-1.

دوري الدرجة الأولى
حتا
الحمرية
الإمارات
الذيد
الجزيرة الحمراء
الفجيرة
الظفرة
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