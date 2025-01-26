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الرياضة

جيرونا.. «سقوط جديد»!

جيرونا.. «سقوط جديد»!
26 يناير 2025 20:07

 
برشلونة (أ ف ب)

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مُني جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، باحتلاله المركز الثالث، بخسارة ثانية توالياً، وجاءت أمام مضيفه رايو فايكانو 1-2، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم جيرونا بهدف بريان جيل (58)، قبل أن تتلقى شباكه هدفين متأخرين في غضون ثلاث دقائق عبر «البديل» الأنجولي راندي نكيتا (80 و83).
وهي الخسارة الثانية توالياً، لجيرونا في الدوري، والثالثة في مختلف المسابقات بعدما سقط أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها 1-2 في المرحلة الماضية، وميلان الإيطالي 0-1 في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع.
في المقابل، عاد رايو فايكانو إلى سكة الانتصارات، بعد خسارة أمام ريال سوسيداد 1-3، في ثمن نهائي الكأس وتعادل أمام أوساسونا 1-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بانتظار نتائج بقية مباريات المرحلة.

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
رايو فاليكانو
إشبيلية
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