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الرياضة

«ثلاثية» تقود منتخب السلة إلى الفوز في «دولية دبي»

«ثلاثية» تقود منتخب السلة إلى الفوز في «دولية دبي»
26 يناير 2025 20:09

 
علي معالي (دبي)

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قادت «الرمية الثلاثية» الناجحة من دي ماركو ديكسون صانع الألعاب في الثواني الأخيرة، منتخب السلة إلى فوزه الأول في «النسخة 34» من بطولة دبي الدولية، والذي جاء على حساب اتحاد عمان الأردني 97-96، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأسهمت «النقاط الـ 24» التي سجلها دي ماركو، وضمن ضمنها «الثلاثية» الأخيرة، في منح المنتخب الفرصة العودة إلى المباراة في الثواني الأخيرة.
ورغم البداية القوية للمنتخب خلال الشوط الأول ونيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني «30-25 و22-16»، إلا أن بداية الشوط الثاني سجلت صحوة للاعبي الفريق الأردني قادتهم إلى حسم الربع الثالث «32-20»، لتدخل المباراة الفترة الرابعة التي حسمها المنتخب لمصلحته «25-22» والخروج بالفوز المثير.

الإمارات
دبي
كرة السلة
دولية دبي للسلة
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