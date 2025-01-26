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الرياضة

مانشستر يونايتد يرحب بدعم الحكومة لتجديد «أولد ترافورد»

مانشستر يونايتد يرحب بدعم الحكومة لتجديد «أولد ترافورد»
26 يناير 2025 20:21

 
لندن (د ب أ) 

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رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإعلان الحكومة البريطانية دعمها لمشروع تجديد المنطقة المحيطة بملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق، الذي وصفه عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي بأنه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.
وقال برادة في بيان نشر على الموقع الرسمي الإلكتروني لمانشستر يونايتد على شبكة الإنترنت «وجود ملعب عالمي يمكن أن يكون حافزاً لتجديد كبير لمنطقة من مانشستر الكبرى تتطلب استثمارات جديدة لمزيد من التطور والازدهار».
وأضاف «لا يمكننا تحقيق هذا الهدف الكبير بمفردنا؛ لذا نرحب بإعلان الحكومة لدعمها المشروع، والمساندة المستمرة من آندي بيرنهام عمدة المدينة، ومجلس ترافورد».
وتابع «إذا تكاتف الجميع، سنكون أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لإنشاء مشروع تاريخي حول ملعب أولد ترافورد، سيكون فخراً للجميع».
من جانبه، قال بيرنهام «بفضل صلاحياتنا المفوضة، نعمل على حشد نظام مدينة مانشستر الكبرى بالكامل لتأمين النمو للسنوات العشر القادمة، من أجل تحقيق أكبر المكاسب للمدينة والمملكة المتحدة».
وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «هذا المشروع يمثل أكبر فرصة تجديد تشهدها الدولة منذ أولمبياد لندن 2012، ويعد جزءاً أساسياً من خطتنا الممتدة لعشر سنوات لتعزيز النمو في جميع أنحاء المدينة».
ويفاضل مسؤولو مانشستر يونايتد بين خيارين، وهما زيادة السعة الجماهيرية للملعب بإضافة 12 ألف مقعد، أو بناء ملعب جديد، ومن المنتظر حسم القرار النهائي قبل حلول الصيف.
ويفضل أغلب مشجعو مانشستر يونايتد بناء ملعب جديد بدلاً من إعادة تطوير «أولد ترافورد»، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي صدر في نوفمبر الماضي.

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