توتنهام يسقط للمباراة الرابعة توالياً في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

واصل توتنهام السقوط المدوي، وخسر للمرة الرابعة توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاءت هزيمته أمام ضيفه ليستر سيتي 1-2 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وبعدما افتتح البرازيلي ريشارليسون التسجيل لتوتنهام برأسية، إثر عرضية من الإسباني بيدرو بورو (33)، عادل الهدّاف جيمي فاردي النتيجة مطلع الشوط الثاني، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية زاحفة من الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد (46).

وأعطى المغربي بلال الخنوس التقدم لليستر بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (50).

كان توتنهام المثقّل بالإصابات خسر سبعاً من مبارياته التسع الماضية في الدوري الإنجليزي قبل المواجهة الأخيرة، لكنه استعاد توازنه بالفوز على هوفنهايم الألماني 3-2 في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ما عزز حظوظه بالتأهل المباشر.

وبقي فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، فيما خرج ليستر سيتي من المراكز المهددة بالهبوط بفوزه الرابع فقط، محققاً نقطته الـ17 بفارق نقطة عن ولفرهامبتون الثامن عشر.

وعاد برنتفورد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما الكاميروني براين مبويمو (66 من ركلة جزاء)، والألماني كيفن شاده (80)، لهدف عبر «البديل» روماين إس (85).

بفوزه الأول بعد خسارتين وتعادل في الدوري والكأس، رفع برنتفورد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق أربع نقاط عن بالاس الثاني عشر الذي تلقى خسارته الثامنة.