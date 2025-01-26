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الرياضة

مدافع مانشستر سيتي يدعم خوسانوف بعد «البداية الصعبة»

مدافع مانشستر سيتي يدعم خوسانوف بعد «البداية الصعبة»
26 يناير 2025 20:26

 
لندن (د ب أ)

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قال السويسري مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، إن زميله الأوزبكي عبد القادر خوسانوف المنضم حديثاً للفريق، تعافى من بدايته الصعبة مع الفريق في مواجهة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن خوسانوف «20 عاماً» المنضم إلى الفريق الأسبوع الماضي قادماً من لنس الفرنسي، شارك في التشكيل الأساسي في فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا لمواجهة تشيلسي.
ولم تكن بداية المدافع الأوزبكي الدولي جيدة، حيث تسبب خطأه في تسجيل تشيلسي الهدف الأول، بعد مرور أربع دقائق من انطلاق المباراة، لكن السيتي نجح في الفوز بنتيجة 3-1، ليعود إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري.
وقال أكانجي، الذي كان المدافع الوحيد الذي كان لائقاً تماماً في الفريق: «بالطبع لم تكن بداية جيدة لخوسانوف، لكنني أعتقد أنه تعافى بشكل جيد».
وأضاف: «ليس من السهل خوض أول مباراة لك هنا في ملعب الفريق أمام تشيلسي، لقد حاولنا رفع الضغط عنه، وأعتقد أنه قام بعمل جيد بعد ذلك الخطأ». وتابع المدافع السويسري: «حاولت حمايته وإبعاده عن المواقف التي ربما قد تكون صعبة خاصة أمام فريق مثل تشيلسي، والذي يملك لاعبين رائعين على مستوى المهارات الفردية».
وأوضح: «حاولت فقط رفع روحه المعنوية، وأخبرته بأن لا يفكر كثيراً، وأن يواصل العمل، وربما يكون من الأكثر أماناً تمرير الكرة للحارس إيدرسون في المباراة المقبلة، وأن ينجح في كسب بعض المواجهات الثنائية التي ستمنحه الثقة». ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

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