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الرياضة

الوصل «ثالث المتأهلين» إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة

الوصل «ثالث المتأهلين» إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة
26 يناير 2025 20:50

 
معتصم عبدالله (الشارقة)

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حجز الوصل «حامل اللقب»، ثالث مقاعد نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم، بفوزه على كلباء 2- صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الشارقة، وسجل ثنائية «الإمبراطور» نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 42، وفابيو ليما في الدقيقة 93.
ولحق الوصل بفريقي شباب الأهلي المتأهل على حساب عجمان 2-1، والجزيرة المتفوق أمام العين 1- صفر، في انتظار اكتمال عقد «مربع الذهب» بإقامة المواجهة الأخيرة في ربع النهائي، والتي تجمع بني ياس والشارقة، يوم الاثنين.
وتُسحب بنهاية مباراة يوم الاثنين، في ختام مرحلة «ربع النهائي»، قرعة الدور نصف النهائي، في استاد هزاع بن زايد، والتي تقام على غرار «دور الثمانية» بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وعلى ملاعب محايدة تحدد من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
وبدأ الوصل المحاولات الهجومية بتسديدة علي صالح في الدقيقة 15 من داخل المنطقة، والتي مرت قريبة من مرمى الحارس سلطان المنذري، أعقبتها رأسية لعلي صالح لامست العارضة في الدقيقة 32.
ونجح نيكولاس خيمينيز في تسجيل هدف التقدم للوصل في الدقيقة 42، من رأسية متقنة، مستفيداً من عرضية هاريس سيفروفيتش من الجهة اليمنى، حولها خيمينيز مباشرة داخل الشباك، وهو «الهدف السادس» في الموسم الحالي لخيمينيز مع «الأصفر» في كل البطولات «أبطال آسيا للنخبة، دوري أدنوك، كأس السوبر، درع السوبر الإماراتي القطري، وهدفين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة».
وفي الشوط الثاني، دفع مدرب «الأصفر» بفابيو ليما بدلاً من أداما ديالو، فيما منح الصربي فوك رازوفينش مدرب كلباء الفرصة للثلاثي لياندرو وكايو سوزا وعبدالله الحمحمي.
وأثمرت تبديلات «الإمبراطور» عن تأكيد تفوقه بالهدف الثاني بتوقيع «البديل» فابيو ليما، بعد كرة توغل بها خيمينيز، قبل يمررها تجاه هاريس سيفروفيتش، والذي لعبها بدوره أرضية، حولها ليما المندفع بيسراه داخل المرمى، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 93، مؤكداً أحقية فريقه بالتأهل إلى نصف النهائي.

كأس رئيس الدولة
الوصل
كلباء
فابيو ليما
شباب الأهلي
الجزيرة
بني ياس
الشارقة
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