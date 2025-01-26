فرانكفورت يهدر الفوز على هوفنهايم في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)

أهدر أينتراخت فرانكفورت تقدمه على مضيفه هوفنهايم، وتعادل معه 2-2، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، مضيعاً فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن «الثاني» إلى ثلاث نقاط.

وبعدما افتتح أوجو إيكيتيكي (22 عاماً) التسجيل لفرانكفورت من ركلة جزاء في الدقيقة 26، أدرك النيجيري جيفت أوربان التعادل لأصحاب الأرض (65)، لكن المهاجم الفرنسي الشاب الذي سجل للمباراة الرابعة توالياً، أعاد التقدم لفريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 71.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، صعق التشيكي آدم هلوجك الضيوف بهدف التعادل في الوقت القاتل (95).

وكان فرانكفورت الثالث مع 37 نقطة قريباً من تقليص الفارق مع ليفركوزن صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط، إثر تعادل حامل اللقب مع مضيفه لايبزج السبت بهدفين لمثلهما، إلا أن الفارق بقي 5 نقاط.

مع ذلك، تابع فريق المدرب دينو توبمولر نتائجه الإيجابية، على الرغم من رحيل نجمه الهداف المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وحقق النقطة الرابعة في مباراتين ضمن الدوري بغياب المهاجم الذي غادر وهو يحتل وصافة ترتيب الهدافين بـ15 هدفاً هذا الموسم.

ولم يخسر فرانكفورت في خمس مباريات متتالية ضمن الدوري والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، فحقق أربعة انتصارات قبل تعادله الأخير.

ولم يشارك الوافد الجديد إلى الفريق، مهاجم منتخب فرنسا ما دون 21 عاماً إيلي واهي في المباراة.

تعاقد فرانكفورت مع ابن الـ22 عاماً قادماً من مرسيليا الفرنسي، ليعوّض رحيل مرموش، بعقد يمتد حتى عام 2030.

في المقابل، أفلت هوفنهايم من خسارة عاشرة، وتعادل للمرة السادسة، لكنه بقي في المركز الخامس عشر بـ18 نقطة.