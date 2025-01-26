روما يقلص فارق النقاط مع «أهل القمة»!



روما (د ب أ)

فاز روما على مضيفه أودينيزي 2-1، ضمن الجولة 22 للدوري الإيطالي لكرة القدم، مقلصاً فارق النقاط مع أصحاب مراكز المقدمة في المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، وهو يبتعد بفارق تسع نقاط فقط خلف المراكز الأربع الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويبتعد روما عن المركز السادس الذي يحتله ميلان، وهو أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بفارق أربع نقاط فقط.

وتقدم أودينيزي عن طريق لورينزو لوكا في الدقيقة 38، وأدرك روما التعادل من ضربة جزاء نفذها لورينزو بلجريني بنجاح في الدقيقة 50. وفي الدقيقة 64 سجل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لروما من ضربة جزاء أخرى، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.