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الرياضة

أهلي جدة يستعرض أمام الرياض بـ «خماسية»

أهلي جدة يستعرض أمام الرياض بـ «خماسية»
26 يناير 2025 22:46

جدة (د ب أ)

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حقق فريق أهلي جدة فوزاً عريضاً على ضيفه الرياض بنتيجة 5-صفر، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري السعودي لكرة القدم.
أنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر سجله إيفان توني، بعد مرور أربع دقائق.
وفي الشوط الثاني أمطر الأهلي شباك منافسه بأربعة أهداف سجلها زياد الجهني، وروبرتو فيرمينو، وإيفان توني من ركلة جزاء، ورياض محرز في الدقائق 60 و63 و72 و88.
ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الثامن.
وفي مواجهة أخرى بالتوقيت نفسه، فاز فريق الخليج خارج ملعبه على الأخدود بنتيجة 2-1، وسجل صالح أبوالشامات ومحمد شريف هدفي الخليج في الدقيقتين 66 و69، بينما قلص الأخدود الفارق بهدف ذاتي سجله خالد السميري لاعب الخليج بالخطأ في مرماه بالدقيقة 95.
وقفز الخليج للمركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
في المقابل، تعادل التعاون مع العروبة بدون أهداف، وبقى التعاون في المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بينما يقبع العروبة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

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