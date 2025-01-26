الشارقة وأهلي طرابلس.. «القمة المبكرة» في «دولية دبي للسلة»

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي الشارقة مع أهلي طرابلس الليبي في الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن «النسخة الـ34» لبطولة دبي الدولية للسلة التي تقام بصالة نادي النصر في دبي، ويسعى الفريقان لحصد الفوز الثاني في «القمة المبكرة» بالمجموعة الثانية، حيث تفوق «الملك» على زامبانجا الفلبيني 97-82، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام الحكمة اللبناني 83-70.

وقدم الشارقة مباراة كبيرة بقيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، ونجح في قلب تأخره أمام زامبانجا إلى انتصار مستحق بفارق 15 نقطة «97-82»، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وتقدم زامبانجا على الشارقة 30-19، مع نهاية الربع الأول، قبل أن يتمكن لاعبو الشارقة من استعادة زمام المبادرة تدريجياً وحسم المباراة لمصلحتهم بأفضلية بنتائج الأرباع الثاني والثالث والرابع 30-17 و21-15 و27-20 على الترتيب.

ويخوض سترونج جروب الفلبيني «وصيف» النسخة الماضية مواجهة قوية أمام بيروت اللبناني، ضمن المجموعة الأولى، ويدخلها الفريقان برصيد 4 نقاط، بعد أن حققا انتصارين، بتفوق سترونج على منتخبنا الوطني وفريق النصر 99-91 و99-87 على التوالي، فيما تفوق الفريق اللبناني على النصر 99-81 واتحاد عمان الأردني 87-80.