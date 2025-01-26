الشارقة وبني ياس.. «الحوار الروماني»

مراد المصري (أبوظبي)

يختتم اليوم الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بمباراة تجمع بني ياس والشارقة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستكون المباراة بعنوان «الحوار الروماني»، بحضور المدربين الرومانيين كوزمين أولاريو مع «الملك»، ودانيال إيسايلا مع «السماوي»، مع تطلع كل فريق للمضي قدماً في المسابقة لأبعد نقطة ممكنة.

وبحسب الأرقام وعلى الورق، فإن الشارقة يقدم موسماً استثنائياً، من خلال تصدره لترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحضوره بقوة في بقية المسابقات، إلا أن بني ياس عاد بقوة تحت قيادة مدربه الجديد القديم إيسايلا، واقتنص 4 نقاط في مباراتين في الدوري، ليؤكد أنه عاد إلى المسار الصحيح، على أمل نقل هذا التطور في الأداء إلى مسابقة الكأس أيضاً.

ورغم المواجهات العديدة التي تجمع بين الفريقين في مختلف المسابقات، فإن اللافت أن اللقاء بينهما في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يعود مرة أخرى، بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وتحديداً منذ عام 2004، ووقتها تفوق الشارقة برباعية نظيفة.