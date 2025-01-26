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«العزرة» و«كيف» و«الظبي» و«عناب» يتألقون بـ«رموز الإيذاع» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«العزرة» و«كيف» و«الظبي» و«عناب» يتألقون بـ«رموز الإيذاع» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
27 يناير 2025 00:55

علي معالي (دبي)

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شهد ميدان المرموم منافسة قوية، في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال سباقات سن الإيذاع لأبناء القبائل، التي أقيمت لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة نخبة المطايا، وأقيمت التحديات المسائية على مدار 16 شوطاً، تصدرته الأشواط الأربعة الرئيسية المخصصة للرموز.
وتمكنت «العزرة» المملوكة لسعيد جابر عبدالله محمد من الفوز بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح، وجائزته 1.5 مليون درهم، مسجلة زمناً 8:51:4 دقيقة. وأضاف «كيف» الرمز الرابع لشعار سعيد جابر عبدالله محمد، بعد نجاحه في حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح والمليون درهم، مسجلاً أفضل توقيت 8:46:5 دقيقة.
وفي الشوط الثالث، نجحت «الظبي» لخليفة حليس راشد الكتبي في انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المفتوح للإنتاج وجائزة مليون درهم، بزمن 8:49:6 دقيقة.
وخطف «عناب» لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح للإنتاج وجائزة 800 ألف درهم، بعد أن سجل توقيتاً 8:50:8 دقيقة.
تواصلت منافسات هجن أبناء القبائل في المهرجان، حيث شهد ميدان المرموم تحديات سن الإيذاع، والتي أقيمت من خلال 20 شوطاً.
وانتزعت «فتنة» المملوكة للشيخ ذياب محمد ركاض العامري ناموس الشوط الأول للإيذاع الأبكار المحليات للإنتاج، مسجلة 9:00:8 دقيقة.
وفي الشوط الثاني والمخصص للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج، نجحت «مهمة» بشعار سعيد حليس راشد حليس الكتبي في الفوز بزمن 8:58:3 دقيقة.
وحسم «البانوش» لقنازل محمد نخيرة العفاري صدارة الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 9:01:8 دقيقة، وتُوج «سكر» لمحمد سعيد بن حلوة الكتبي بناموس الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات للإنتاج بزمن 8:58:2 دقيقة.
وسجلت «محتوى» لراشد خلفان بن جرش الكتبي أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعد أن قطعت السباق في 8:54:0 دقيقة، في الشوط الثامن للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج.
وتنتقل التحديات اليوم إلى ميدان المرموم الكبير «دورة 8 كيلومترات»، بإقامة سباقات الثنايا لهجن أبناء القبائل.

مهرجان ولي عهد دبي للهجن
سباقات الهجن
الهجن
دبي
ميدان المرموم
سباقات ميدان المرموم للهجن
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