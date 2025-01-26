وزارة الرياضة تنظم ملتقى «الأسرة الرياضي» بالفجيرة



الفجيرة (وام)



نظمت وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع والشركاء الاستراتيجيين فعالية «ملتقى الأسرة الرياضي»، ضمن مبادرة «أسرة صحية في مجتمع صحي»، في حديقة العلم بالفجيرة.

هدف الملتقى - الذي شهد مشاركة واسعة من الأسر والعائلات بالإمارة - إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، وتشجيع الأسر على تحفيز أبنائهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين، منهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، واتحاد القوس والسهم، واتحاد الخماسي الحديث.

تضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل مسابقة القوس والسهم، ومسابقة الرماية بالليزر، ومسابقة التجديف الأرضي، ومسابقات الألعاب الشعبية، وفعاليات رياضية للأطفال.