الإنتر.. «الرباعية السهلة»



ليتشي (رويترز)



قدم إنتر ميلان أداءً قوياً، ليحقق فوزاً سهلاً 4-صفر على ليتشي، ليظل على مقربة من نابولي متصدر دوري الدرجة الأول الإيطالي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 50 نقطة، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، لكن الإنتر يملك مباراة مؤجلة، ويحتل ليتشي المركز 17 برصيد 20 نقطة.

سيطر الإنتر على المباراة مبكراً، وقدم ماركوس تورام عملاً رائعاً داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لديفيد فراتيسي، الذي سدد الكرة في الشباك، بعد مرور ست دقائق.

وضاعف لاوتارو مارتينيز تقدم الإنتر بتسديدة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وواصل الإنتر هيمنته على المباراة بعد الاستراحة، وأضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث في الدقيقة 57، بينما ضمن مهدي طارمي الفوز للإنتر من ركلة جزاء، بعد خطأ ارتكبه فلاديمير فالكوني حارس مرمى ليتشي ضد فراتيسي.