الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإنتر.. «الرباعية السهلة»

الإنتر.. «الرباعية السهلة»
26 يناير 2025 23:25

 
ليتشي (رويترز)

أخبار ذات صلة
روما يقلص فارق النقاط مع «أهل القمة»!
ميلان.. «قمة الدراما» في «الوقت القاتل»!


قدم إنتر ميلان أداءً قوياً، ليحقق فوزاً سهلاً 4-صفر على ليتشي، ليظل على مقربة من نابولي متصدر دوري الدرجة الأول الإيطالي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 50 نقطة، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، لكن الإنتر يملك مباراة مؤجلة، ويحتل ليتشي المركز 17 برصيد 20 نقطة.
سيطر الإنتر على المباراة مبكراً، وقدم ماركوس تورام عملاً رائعاً داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لديفيد فراتيسي، الذي سدد الكرة في الشباك، بعد مرور ست دقائق.
وضاعف لاوتارو مارتينيز تقدم الإنتر بتسديدة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.
وواصل الإنتر هيمنته على المباراة بعد الاستراحة، وأضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث في الدقيقة 57، بينما ضمن مهدي طارمي الفوز للإنتر من ركلة جزاء، بعد خطأ ارتكبه فلاديمير فالكوني حارس مرمى ليتشي ضد فراتيسي.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
ليتشي
نابولي
لوتارو مارتينيز
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يفوز في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©