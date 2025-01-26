بيراميدز يحافظ على القمة بـ «نقطة» أمام الأهلي



القاهرة (د ب أ)



تمسك بيراميدز بقمة الدوري المصري لكرة القدم، بعد التعادل 2-2 أمام مضيفه الأهلي «حامل اللقب» ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي سجله رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18 من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وأكمل بيراميدز اللقاء منقوصاً، بعد طرد لاعبه أحمد توفيق في الدقيقة 41.

ورغم النقص العددي تقدم بيراميدز بهدف ثانٍ سجله مصطفى فتحي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، لكن الأهلي استغل النقص العددي، وعاد سريعاً في النتيجة بهدفين لرامي ربيعة والمهاجم السلوفيني نايتس جراديشار بالدقيقتين 52 و54.

وأضاع الأهلي فرصة ثمينة للفوز، عندما سدد لاعبه إمام عاشور ركلة جزاء في الدقيقة 91، اصطدمت بالعارضة.

بهذه النتيجة بقى بيراميدز على قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، خلفه الأهلي برصيد 20 نقطة، بعد تعادله الثاني على التوالي، والخامس في المسابقة هذا الموسم.

وفاز سيراميكا كليوباترا على مضيفه غزل المحلة بهدف سجله الجنوب أفريقي فاخري لاكاي في الدقيقة 87، ورفع سيراميكا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، ليقلص الفارق مع بيراميدز والأهلي، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.